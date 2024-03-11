При обстреле села в Курской области погиб человек

«Врачи боролись за его жизнь до последнего. Приношу свои глубокие соболезнования родным и близким погибшего», — написал он.
Украина обстреляла село Гончаровка Суджанского района сегодня утром. Одного местного жителя госпитализировали с тяжелым ранением, другая женщина получила контузию.
Также при обстреле были повреждены их дом и автомобиль.
Суджанский район — один из шести приграничных районов Курской области, он регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
ВСУ практически ежедневно обстреливают российские регионы, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.
Так, накануне украинские военные обстреляли село Кульбаки Глушковского района Курской области. При прямом попадании снаряда загорелся жилой дом, из-за чего погибла местная жительница, а ее супруг получил обширные ожоги.