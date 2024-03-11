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При обстреле села в Курской области погиб человек

ВОРОНЕЖ, 11 мар — РИА Новости. Пострадавший при обстреле ВСУ житель курского села Гончаровка умер в больнице, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
Источник: © РИА Новости

«Врачи боролись за его жизнь до последнего. Приношу свои глубокие соболезнования родным и близким погибшего», — написал он.

Украина обстреляла село Гончаровка Суджанского района сегодня утром. Одного местного жителя госпитализировали с тяжелым ранением, другая женщина получила контузию.

Также при обстреле были повреждены их дом и автомобиль.

Суджанский район — один из шести приграничных районов Курской области, он регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.

ВСУ практически ежедневно обстреливают российские регионы, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.

Так, накануне украинские военные обстреляли село Кульбаки Глушковского района Курской области. При прямом попадании снаряда загорелся жилой дом, из-за чего погибла местная жительница, а ее супруг получил обширные ожоги.