Сбившего шестилетнего мальчика в Иркутской области водителя задержали

Водителя, который сбил шестилетнего ребёнка в посёлке Залари, задержали. По данным полиции, 32-летнего мужчину поместили в изолятор временного содержания. Он прошёл медицинское освидетельствование, которое подтвердило, что в момент аварии он был пьян.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе СУ СК РФ по Иркутской области, по факту аварии возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности смерть человека, совершённое человеком в состоянии алкогольного опьянения». Расследование продолжается, причины и обстоятельства произошедшего выясняются.
Напомним, около 4 часов дня 10 марта водитель автомобиля ВАЗ при движении по улице Первомайская в Заларях допустил наезд на шестилетнего мальчика, катавшегося на «ватрушке» с горки, выходящей на проезжую часть. Водитель доставил мальчика в больницу, где тот через непродолжительное время скончался.