Сбившего шестилетнего мальчика в Иркутской области водителя задержали

Напомним, около 4 часов дня 10 марта водитель автомобиля ВАЗ при движении по улице Первомайская в Заларях допустил наезд на шестилетнего мальчика, катавшегося на «ватрушке» с горки, выходящей на проезжую часть. Водитель доставил мальчика в больницу, где тот через непродолжительное время скончался.