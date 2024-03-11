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Стилист Александр Рогов в Казани застрял в лифте проблемного ЖК

Он прибыл в город для съемки нового выпуска мэйковер-шоу.
Источник: Комсомольская правда

Стилист Александр Рогов приехал в Казань для съемки нового выпуска мэйковер-шоу. Однако еще до встречи с главной героиней программы они со съемочной группой застряли в лифте, где позже выключился свет. Об этом он рассказал в шоу «Рогов в городе».

Эти события произошли в ЖК «Салават Купере». Лишь спустя десять минут команде удалось выбраться из злосчастного лифта. После героиня выпуска Луиза Мухаметзянова угостила гостей эчпочмаками, чак-чаком, баурсаками, губадией.

Кроме того, Рогов побывал в комплексе «Туган авылым», где потанцевал с девушками в национальных костюмах и снова отведал местные блюда. Сам он тоже попытался приготовить эчпочмаки.

Стилист добавил, что в Казани продают базовые и простые вещи. Нет ничего экстраординарного. Во время прогулки его впечатлили Баумана, набережная, Дворец земледельцев и Казанский кремль.

Ранее арт-группа SOPRANO отметила в Казани свое 15-летие.

ЖКХ