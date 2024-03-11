Стилист Александр Рогов в Казани застрял в лифте проблемного ЖК

Стилист Александр Рогов приехал в Казань для съемки нового выпуска мэйковер-шоу. Однако еще до встречи с главной героиней программы они со съемочной группой застряли в лифте, где позже выключился свет. Об этом он рассказал в шоу «Рогов в городе».