В Подмосковье загорелся склад со стройматериалами

«В поселке Родники огонь охватил склад со стройматериалами. Площадь пожара — 700 квадратных метров», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, пострадавших нет. Произошло обрушение кровли.
В ведомстве добавили, что огонь распространился на соседнее административное здание. Оно горит на площади 100 кв. м. На место направлена передвижная лаборатория для контроля замеров вредных веществ в воздухе.
На складе разгерметизировался контейнер с горюче-смазочным материалом. Жидкость разлилась и воспламенилась на 400 кв. м. Пожар локализовали на площади 970 кв. м.
В свою очередь в прокуратуре Московской области сообщили ТАСС о том, что ведомство контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты доследственной проверки.