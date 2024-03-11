Минчанин провалился в вентиляционную шахту, застряв на уровне седьмого этажа

В Минске мужчина провалился в вентиляционную шахту и застрял на уровне седьмого этажа. Подробности рассказали в пресс-службе МЧС.
ЧП произошло в воскресенье, 10 марта, в многоэтажном доме на улице Жуковского в Минске. В МЧС на номер «112» около 19.16 часов позвонили жильцы дома, сообщившие, что в вентиляционной шахте многоэтажки находится человек.
Прибывшие подразделения МЧС обнаружили человека в вентшахте на уровне седьмого этажа. Самостоятельно выбраться из ловушки мужчина не мог. Пострадавшего 44-летнего минчанина извлекли из вентиляционной шахты сотрудники МЧС, используя альпинистское оборудование и снаряжения.
— Пострадавшего передали прибывшей бригаде скорой медицинской помощи, — прокомментировали в МЧС.
Спасенного мужчину госпитализировали для дополнительного обследования. Серьезных травм он не получил и позднее самостоятельно покинул больницу.