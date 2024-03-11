Минчанин провалился в вентиляционную шахту, застряв на уровне седьмого этажа

ЧП произошло в воскресенье, 10 марта, в многоэтажном доме на улице Жуковского в Минске. В МЧС на номер «112» около 19.16 часов позвонили жильцы дома, сообщившие, что в вентиляционной шахте многоэтажки находится человек.