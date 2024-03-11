Житель Екатеринбурга получил 11 лет за убийство таксиста

Ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в ИК строгого режима.
Как сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области, подсудимый Дмитрий С. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
При рассмотрения уголовного дела гособвинитель присяжным и суду представил доказательства того, что ночью 2 июня 2017 года С., находясь на заднем сиденье автомобиля ранее не известного ему таксиста, во время движения машины по улице Чистой в Екатеринбурге, вступил с таксистом в конфликт.
Взяв имеющийся при нем колюще-режущий предмет, осужденный не мене пяти раз ударил им потерпевшему в грудь и в голову.
От полученных повреждений потерпевший умер через непродолжительное время на месте нападения.
В машине потерпевшего злоумышленник оставил следы своей крови. Анализ ДНК показал, что кровь принадлежит С. Это было установлено, когда обвиняемый отбывал наказание в виде лишения свободы в ИК за иные преступления,
Присяжные единогласно вынесли обвинительный вердикт, признав С., решив, что вина С. доказана. Подсудимый получил приговор в виде 11 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Приговор не вступил в законную силу.
Как ранее сообщал МК-Урал, житель Красноуфимского района обвиняется в убийстве с помощью полена.
По версии следствия, 12 февраля это гражданин, будучи пьяным, в частном доме в селе Артинского района поссорился со знакомым мужчиной, нанес ему множественные удары руками, ногами и поленом, а после этого задушил. Смерть пострадавшего произошла на месте происшествия.