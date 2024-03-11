Житель Екатеринбурга получил 11 лет за убийство таксиста

При рассмотрения уголовного дела гособвинитель присяжным и суду представил доказательства того, что ночью 2 июня 2017 года С., находясь на заднем сиденье автомобиля ранее не известного ему таксиста, во время движения машины по улице Чистой в Екатеринбурге, вступил с таксистом в конфликт.