Федерация лыжных гонок начала расследование массового завала в Сочи

Российская Федерация лыжных гонок (ФЛГР) начала собственное расследование обстоятельств массового завала спортсменок во время гонок Спартакиады в Сочи. Напомним, инцидент произошел 8 марта.
«Федерация лыжных гонок России проводит внутреннее расследование инцидента, произошедшего на Спартакиаде в Сочи. Результаты расследования будут обнародованы публично», — сообщается на официальном сайте Федерации.
В ФЛГР также отметили, что не хотели бы повторения подобных ситуаций. Однако спорт зачастую сопровождается рисками, но при этом воспитывает стойкость, умение противостоять трудностям, не опускать руки и другие важные для спортсменов навыки.
Напомним, ситуацией с падением лыжниц также занялся Следственный комитет. Вечером после заезда следователь осмотрел место происшествия.
Проверку после массового завала организовала и прокуратура Сочи.