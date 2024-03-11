Самолет из Омска совершил вынужденную посадку на пути в Москву

«11.03.2024 в 7 час. 16 мин. командиром воздушного судна авиакомпании “Уральские Авиалинии”, выполнявшего рейс U6−388 по маршруту Омск — Москва, принято решение о вынужденной посадке в аэропорту Кольцово, в связи с потерей сознания пассажира 2001 г. р.», — говорится в официальном сообщении.