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Самолет из Омска совершил вынужденную посадку на пути в Москву

Самолет, летевший из Омска в Москву, пришлось экстренно посадить в Екатеринбурге из-за потерявшего сознание пассажира, сообщает в понедельник, 11 марта 2024 года, Уральская транспортная прокуратура. Отмечается, что 23-летнему пассажиру стало плохо.

«11.03.2024 в 7 час. 16 мин. командиром воздушного судна авиакомпании “Уральские Авиалинии”, выполнявшего рейс U6−388 по маршруту Омск — Москва, принято решение о вынужденной посадке в аэропорту Кольцово, в связи с потерей сознания пассажира 2001 г. р.», — говорится в официальном сообщении.

Как уточнили в ведомстве, врачи скорой помощи окзаали молодому человеку первую помощь, после чего его госпитализировали в местную больницу.

Свердловская транспортная прокуратура проводит проверку по факту инцидента.