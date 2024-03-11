Воронежские власти ответили на вопрос о ремонте Памятника Славы

Управа Коминтерновского района, управление культуры и подведомственные организации рассказали, что следят за текущим состоянием объекта. При благоприятных погодных условиях организации проведут локальные восстановительные работы.
— Однако, по мнению специалистов, объект культурного наследия регионального значения нуждается в проведении полноценного обновления. Для этого была разработана проектно-сметная документация, которая прошла историко-культурную экспертизу и получила ее положительное заключение. В настоящее время осуществляется поиск источников финансирования.
Напомним, что ранее общественники обратили внимание на то, что на территории мемориала на Московском проспекте начало отваливаться плиточное покрытие.