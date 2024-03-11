Пожар уничтожил склад площадью 750 кв м в Воронежской области

В селе Верхний Икорец Бобровского района Воронежской области в воскресенье, 10 марта, вспыхнуло складское помещение на Пролетарской улице. Пламя распространилось по всей площади строения — 750 кв. м. В результате пожара обрушилась кровля здания. По оперативной информации, пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС по Воронежской области.