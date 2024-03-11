Пожар уничтожил склад площадью 750 кв м в Воронежской области

В селе Верхний Икорец Бобровского района Воронежской области в воскресенье, 10 марта, вспыхнуло складское помещение на Пролетарской улице. Пламя распространилось по всей площади строения — 750 кв. м. В результате пожара обрушилась кровля здания. По оперативной информации, пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС по Воронежской области.
Вызов поступил в экстренные службы вчера в 18:04. На месте работали восемь отделений пожарных — всего к тушению привлекли 32 человека и 8 спецмашин. Пожар ликвидировали в 20:40.
По данным регионального ГУ МЧС, всего за прошедшие длинные выходные пожарные подразделения отреагировали на 30 техногенных и 18 ландшафтных пожаров. Кроме того, зафиксировано 37 ложных вызовов пожарной охраны.
Ранее РИА «Воронеж» рассказывало, что в областном центре возбудили уголовное дело после гибели трех человек в ночном пожаре на улице Суворова. Причину возгорания частного дома сейчас устанавливают специалисты. Кадры пожара были опубликованы в социальных сетях.