Не помнил, как оказался в центре: в Ростове приставы помогли вернуть в семью потерявшегося ребенка

В один из дней к мужчине в форме подошла женщина с маленьким ребенком. Она рассказала, что увидела растерянного мальчика на скамейке в центре Ростова.
Пристав решил взять шефство над ребенком, чтобы помочь найти родителей. Из-за волнения ребенок не мог вспомнить адрес и контактные данные близких. Тогда мужчина предложил мальчику горячий чай, чтобы он успокоился и стал рассказывать о себе.
«В процессе беседы младший судебный пристав по ОУПДС Дмитрий Лебедев выяснил, что мальчик уже более четырех часов бродит по городу и не помнит, как попал в центр города. После того как малыш успокоился и угостился теплым чаем, он стал рассказывать, как зовут маму и папу, и описывать место своего проживания», — сообщили в пресс-службе.
Ребенка передали в правоохранительные органы, которые продолжили заниматься поиском его местожительства. Позже приставы узнали, что родителей мальчика удалось найти и все закончилось благополучно.