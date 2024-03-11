Не помнил, как оказался в центре: в Ростове приставы помогли вернуть в семью потерявшегося ребенка

«В процессе беседы младший судебный пристав по ОУПДС Дмитрий Лебедев выяснил, что мальчик уже более четырех часов бродит по городу и не помнит, как попал в центр города. После того как малыш успокоился и угостился теплым чаем, он стал рассказывать, как зовут маму и папу, и описывать место своего проживания», — сообщили в пресс-службе.