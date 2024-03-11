На месте работает полиция: тройное ДТП произошло в Хабаровске

— По предварительным данным, водитель, управляя транспортным средством Audi по улице в Воронежской в районе дома № 66, выехал на полосу дороги, предназначенной для встречного движения и допустил столкновение с транспортными средствами Nissan Tiida и Toyota Fielder, — рассказали в ГИБДД Хабаровска.