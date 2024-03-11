На месте работает полиция: тройное ДТП произошло в Хабаровске

В Хабаровске днем 11 марта случилось дорожно-транспортное происшествие. В лобовом столкновении пострадали люди. В ГИБДД сообщили, что авария произошла на Воронежской улице.
— По предварительным данным, водитель, управляя транспортным средством Audi по улице в Воронежской в районе дома № 66, выехал на полосу дороги, предназначенной для встречного движения и допустил столкновение с транспортными средствами Nissan Tiida и Toyota Fielder, — рассказали в ГИБДД Хабаровска.
В итоге пострадали водитель и пассажир «Тойоты». С травмами их увезли в больницу. Сейчас об их состоянии ничего неизвестно.
На месте работает полиция. Сотрудники УМВД выясняют все подробности случившегося.
В Госавтоинспекции напоминают, что выезд на полосу встречного движения очень опасен и может привести к трагедии. Водителей просят быть внимательней за рулем и соблюдать ПДД.