Пациент больницы в Воронежской области пожаловался на пьяных хирурга и медсестру

Житель Воронежской области пожаловались в соцсети на врача-хирурга и медсестру больницы в Эртиле. По словам очевидца, его родственнику в разгар праздника 8 Марта потребовалась срочная медпомощь. Мужчине в результате несчастного случая отрезало фалангу пальца. Пациент приехал в медучреждение, где, якобы, около часа ждал приема. А когда врач к нему вышел, то показался пациенту нетрезвым. Однако операцию провел, ампутировав пациенту две фаланги пальца.