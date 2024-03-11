Пациент больницы в Воронежской области пожаловался на пьяных хирурга и медсестру

Житель Воронежской области пожаловались в соцсети на врача-хирурга и медсестру больницы в Эртиле. По словам очевидца, его родственнику в разгар праздника 8 Марта потребовалась срочная медпомощь. Мужчине в результате несчастного случая отрезало фалангу пальца. Пациент приехал в медучреждение, где, якобы, около часа ждал приема. А когда врач к нему вышел, то показался пациенту нетрезвым. Однако операцию провел, ампутировав пациенту две фаланги пальца.
Автор опубликованного в соцсети ролика сообщает, что является тестем потерпевшего. Он приехал в больницу по просьбе родственника и дождался окончания операции, чтобы записать на камеру состояние хирурга и медсестры. На кадрах видно, как медики протестуют против записи и требуют вызвать полицию.
«Комсомолка» попросила региональный минздрав прокомментировать инцидент. В ведомстве нам пояснили, что никаких жалоб на алкогольное опьянение хирурга и медсестры официально не поступало, ни от пациентов, ни от персонала больницы.
— Врач с медсестрой оказывали медицинскую помощь пациенту и в это время ворвался родственник пациента, который начал провоцировать конфликт, — добавили в минздраве.
После инцидента в больнице провели внутреннюю проверку, которая факт нарушения не подтвердила. Теперь обстоятельства ЧП поверяют в самом министерстве здравоохранения Воронежской области.