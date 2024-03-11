Уралец, заживо сжегший жену и ее дочь в поезде, попросился на свободу

Из уральской колонии пытается выйти по УДО убийца своей сожительницы и ее дочери. Игорь Миндерев в декабре 2008 года облил бензином и поджег свою возлюбленную и ее 17-летнюю дочь в вагоне электрички на глазах у других пассажиров.
В 2009 году Свердловский областной суд признал Игоря Миндерева виновным в убийстве двух лиц с особой жестокостью. Его приговорили к 20 годам лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме.
ВЫСЛЕДИЛ И ПОДЖЕГ.
В день убийства, 23 декабря 2008 года, Игорь Миндерев должен был встретиться в суде с падчерицей Аленой и гражданской женой Валентиной, которая подала на него иск, обвинив в угрозе убийством.
До этого дня тиран умолял Валентину простить его и отозвать заявление, но она отказывала. Тогда Миндерев перешел к более радикальным мерам.
Суд должен был состояться в Невьянске. Поджигатель знал, что в этот город будущие жертвы поедут на электричке Шарташ — Нижний Тагил и войдут в вагон на станции Аять. Он отправился в путь чуть раньше: в 6:68 утра, сев на вокзале в Екатеринбурге в эту же электричку. С собой Игорь прихватил бутылку с бензином, который купил на заправке.
Затем Миндерев пошел по вагонам электрички и отыскал свою бывшую гражданскую жену с дочкой. Подсев к ним, начал снова убеждать забрать Валентину исковое заявление, но вновь получил отказ.
Тогда он выхватил бутылку с бензином, облил им свою гражданскую жену и ее дочь, а затем поджег. Вспыхнуло пламя. Валентина погибла на месте, а ее дочь Алена, получившая сильнейшие ожоги, скончалась в больнице спустя три дня.
ПРИГОВОР.
В декабре 2009 года Миндерева приговорили к 20 годам лишения свободы. Свердловский областной суд признал его виновным по пунктам «а», «д», «е» части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство двух лиц, с особой жестокостью, общеопасным способом».
Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших со стороны погибших женщин, взыскав с Миндерева в пользу каждой по 600 тысяч рублей. А также взыскал с Миндерева в пользу МЧС за ликвидацию пожара 3 810 рублей.
ПРОСИТСЯ НА СВОБОДУ.
Сейчас уже 62-летний убийца отбывает наказание в колонии в Нижнем Тагиле. Игорь Миндерев пытается выйти по условно-досрочному освобождению.
Последний раз его ходатайство рассматривали 6 марта в Ленинском районном суде Нижнего Тагила с участием старшего помощника Нижнетагильского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях.
— В ходе судебного рассмотрения ходатайства сотрудник прокуратуры указал, что с учетом поведения осужденного за весь период отбывания наказания условно-досрочное освобождение будет противоречить целям наказания — восстановлению социальной справедливости, исправлению осужденного и предупреждению совершения им новых преступлений, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Суд отказал Игорю Миндереву в удовлетворении ходатайства. Осужденный продолжит отбывать наказание.