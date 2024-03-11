Уралец, заживо сжегший жену и ее дочь в поезде, попросился на свободу

Суд должен был состояться в Невьянске. Поджигатель знал, что в этот город будущие жертвы поедут на электричке Шарташ — Нижний Тагил и войдут в вагон на станции Аять. Он отправился в путь чуть раньше: в 6:68 утра, сев на вокзале в Екатеринбурге в эту же электричку. С собой Игорь прихватил бутылку с бензином, который купил на заправке.