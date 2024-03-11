Мэр Казани поручил разобраться с рухнувшим козырьком в Дербышках

Мэр Казани Ильсур Метшин поручил разобраться с рухнувшим козырьком в Дербышках. Соответствующее поручение он дал главе исполкома города Рустему Гафарову.
Накануне в поселке обрушился козырек магазина. На месте происшествия работали сотрудники МЧС в сотрудничестве с кинологами. Работники спасательной службы предполагали, что под завалами могут находиться люди, но, к счастью, эти опасения не оправдались.
«Фотографии обрушения козырька магазина в дербышках — свидетельство страшного инцидента. Магазином владеют коммерческие структуры», — прокомментировал он.
Метшин поручил разобраться с данным случаем, выяснить, кто несанкционированно вынес козырек на полтора метра и почему не было своевременного удаления снега. Он также отметил, что ответственные службы не должны допускать ситуаций, которые могут поставить под угрозу жизни горожан.
Ранее мэру Казани представили проект реновации фабрики Алафузова.