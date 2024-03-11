Мэр Казани поручил разобраться с рухнувшим козырьком в Дербышках

Метшин поручил разобраться с данным случаем, выяснить, кто несанкционированно вынес козырек на полтора метра и почему не было своевременного удаления снега. Он также отметил, что ответственные службы не должны допускать ситуаций, которые могут поставить под угрозу жизни горожан.