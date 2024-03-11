Участие в «спецоперации» по просьбе аферистов обошлось минчанину в Br10 тыс

На мобильный телефон жителя Фрунзенского района столицы позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками милиции и Нацбанка. Собеседники заявили, что злоумышленники пытаются оформить на имя минчанина кредит, и чтобы избежать этого и помочь задержать преступников, мужчине необходимо оформить в банке кредит, а также установить специальное приложение.
Минчанин поверил в то, что участвует в «спецоперации», оформил кредит, а после узнал, что с его счета было списано Br10 тыс.
Сотрудники ОПК Фрунзенского РУВД столицы провели проверку, следователь возбудил уголовное дело по факту мошенничества.
Милиция напоминает, что сотрудники правоохранительных органов и работники банков не звонят в мессенджере с просьбами оформить кредит, даже если речь идет о «тайной операции».