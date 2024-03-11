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Участие в «спецоперации» по просьбе аферистов обошлось минчанину в Br10 тыс

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель столицы по настоянию мошенников поучаствовал в «спецоперации» по поимке злоумышленников и лишился Br10 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

На мобильный телефон жителя Фрунзенского района столицы позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками милиции и Нацбанка. Собеседники заявили, что злоумышленники пытаются оформить на имя минчанина кредит, и чтобы избежать этого и помочь задержать преступников, мужчине необходимо оформить в банке кредит, а также установить специальное приложение.

Минчанин поверил в то, что участвует в «спецоперации», оформил кредит, а после узнал, что с его счета было списано Br10 тыс.

Сотрудники ОПК Фрунзенского РУВД столицы провели проверку, следователь возбудил уголовное дело по факту мошенничества.

Милиция напоминает, что сотрудники правоохранительных органов и работники банков не звонят в мессенджере с просьбами оформить кредит, даже если речь идет о «тайной операции».