О коррупционных делах в отношении чиновников из ВКО рассказали в Антикоре

В прошлом году был осужден начальник отдела комплектования Управления по делам обороны по Усть-Каменогорску с назначением наказания в виде штрафа 17,2 млн тенге. В течение двух месяцев 2023 года он через своих доверенных лиц получал взятки от граждан за предоставление отсрочки от военной службы.