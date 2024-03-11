О коррупционных делах в отношении чиновников из ВКО рассказали в Антикоре

Как стало известно, за 2023 год было зарегистрировано 67 коррупционных преступлений, выявлено 36 фактов взяточничества, а также 25 преступлений, связанных с присвоением и растратой вверенного чужого имущества и мошенничеством. Всего за год к ответственности за коррупцию привлекли 51 чиновника.
«В отношении работников местных исполнительных органов и подведомственных им организаций зарегистрировано десять коррупционных преступлений, привлечены к уголовной ответственности семь человек, среди них пять руководителей областного уровня».
По данным Антикоррупционной службы, злоупотреблениям оказались наиболее подвержены сферы образования (пять фактов), экологии (четыре), культуры (три), налогообложения (три), недропользования (три), а также земельных отношений (один) и строительства (один).
Так, в сентябре 2023 года был осужден руководитель Управления строительства, архитектуры и градостроительства ВКО. Приговор — ограничение свободы на четыре года с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе. Чиновник использовал служебные полномочия с целью получения выгоды — перечислил бюджетные средства за фактически невыполненные работы по объекту, причинив материальный ущерб государству на сумму 77,8 млн тенге.
В июле 2023 года был оглашен приговор в отношении бывшего заместителя Управления культуры ВКО по факту злоупотребления служебными полномочиями. Чиновницу приговорили к одному году ограничения свободы с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе.
Также был осужден к ограничению свободы на пять лет заместитель акима района Самар, который подписал в 2021 году акты выполненных работ по социальному объекту «Строительство водопроводных сетей в селе Белое Самарского района». Фактически эти работы не были выполнены. Госслужащий причинил ущерб государству в 64,9 млн тенге.
В прошлом году был осужден начальник отдела комплектования Управления по делам обороны по Усть-Каменогорску с назначением наказания в виде штрафа 17,2 млн тенге. В течение двух месяцев 2023 года он через своих доверенных лиц получал взятки от граждан за предоставление отсрочки от военной службы.
Выявлены два факта вмешательства в деятельность объектов малого и среднего бизнеса. По ним был осужден главный специалист Зайсанского районного отдела земельных отношений с назначением наказания в виде миллионного штрафа с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе. Он брал деньги с глав крестьянских хозяйств под предлогом оказания содействия в получении земельных участков под пастбища.
Зарегистрировано четыре факта покровительства теневой экономике. В связи с этим был подвергнут суду специалист Управления государственных доходов по Усть-Каменогорску. Он получал мзду от предпринимателей за разрешение на продажу алкогольной продукции в ночное время. Чиновнику назначили наказание в виде штрафа в 6 млн тенге с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе.
Ранее Антикор на своем брифинге рассказал об одной из мер профилактики коррупционных преступлений в Казахстане — госслужащих водят на экскурсии в изоляторы и суды. В ведомстве заверили, что такие экскурсии — это не мера запугивания, а главная цель мероприятий — формирование антикоррупционной культуры среди государственных служащих, работников госсектора.
В начале марта Антикор сообщил о задержании бывшего вице-министра культуры и спорта, которого подозревают в совершении тяжкого коррупционного преступления. Он был водворен в ИВС ДП Алматы. Расследование продолжается.
А заместителя руководителя КГУ «Управление развития коммунальной инфраструктуры Алматы» заподозрили в обмане предпринимателя на 21 млн тенге. Сообщалось, что сейчас чиновник под домашним арестом.