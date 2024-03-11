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В Уфе водитель ЗИЛа сбил двух девочек и скрылся с места ДТП

Вчера утром на улице Гвардейской в Уфе водитель ЗИЛа сбил детей. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.
Источник: соцсети

Во дворе дома № 39 на улице Гвардейская автомобиль ЗИЛ совершил наезд на двух девочек. Школьницы 9 и 10 лет получили различные травмы ног, после оказания помощи отпущены.

Через несколько часов сотрудникам Госавтоинспекции удалось задержать водителя. Им оказался 59-летний уфимец, в отношении него был составлен административный материал. Ему грозит лишение права управления сроком до 1,5 лет либо административный арест сроком до 15 суток.

По факту дорожной аварии начато административное расследование.