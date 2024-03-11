В Уфе водитель ЗИЛа сбил двух девочек и скрылся с места ДТП

Через несколько часов сотрудникам Госавтоинспекции удалось задержать водителя. Им оказался 59-летний уфимец, в отношении него был составлен административный материал. Ему грозит лишение права управления сроком до 1,5 лет либо административный арест сроком до 15 суток.