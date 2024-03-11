В Пермском крае водитель иномарки влетел в машину «скорой» и угробил пациента

— На месте ДТП оказалось пятеро пострадавших, — сообщили «КП» в Министерстве здравоохранения Пермского края. — Четыре человека были госпитализированы — два фельдшера и водитель автомобиля «скорой медицинской помощи», а также водитель легкового автомобиля. На сегодняшний день они продолжают лечение в условиях стационара, состояние всех оценивается как удовлетворительное. А пациент, находившийся в момент аварии в машине «скорой», в результате ДТП скончался на месте.