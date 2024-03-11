В Пермском крае водитель иномарки влетел в машину «скорой» и угробил пациента

10 марта на улице Всеобуча в Соликамске произошло смертельное ДТП. Виновником страшной аварии, по словам очевидцев, в очередной раз стал нетрезвый водитель.
— Пьяный водитель пытался скрыться от наряда ДПС, врезался в «скорую» и перевернул ее, — рассказал «Комсомольской правде» очевидец аварии. — В машине «скорой помощи» в этот момент находился пожилой пациент, которого везли в больницу. От удара мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью.
Пострадал не только сам нетрезвый водитель, устроивший ДТП, но и все, кто находился в момент удара в «скорой помощи».
— На месте ДТП оказалось пятеро пострадавших, — сообщили «КП» в Министерстве здравоохранения Пермского края. — Четыре человека были госпитализированы — два фельдшера и водитель автомобиля «скорой медицинской помощи», а также водитель легкового автомобиля. На сегодняшний день они продолжают лечение в условиях стационара, состояние всех оценивается как удовлетворительное. А пациент, находившийся в момент аварии в машине «скорой», в результате ДТП скончался на месте.
Напомним, это уже не первое резонансное ДТП в Пермском крае, где виновником становится пьяный водитель. Месяц назад в жутком ДТП под Полазной нетрезвый водитель без прав на Mercedes лоб в лоб влетел автомобиль Volkswagen Polo, в котором ехала семья.
12-летнюю девочку извлекли из искореженной машины еле живую. В больницу Добрянки ее не довезли, девочка скончалась по дороге. Серьезно пострадал и сидевший за рулем автомобиля Volkswagen водитель, позже он тоже скончался в больнице. Получила травмы и женщина, находившаяся в момент аварии в иномарке Volkswagen.