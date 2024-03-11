В Калининградской области арестован начальник таможенного поста

По версии следствия, с марта 2022 по сентябрь 2023 гг. начальник таможенного поста через своих подчиненных на систематической основе получал взятки от дежурных смен таможенного поста по 20 тыс. рублей в сутки за общее покровительство и попустительство по службе, в частности, за возможность дальнейшего беспрепятственного прохождения службы на таможенном посту. По данным следствия, общая сумма взятки за полтора года составила 10,9 млн рублей.