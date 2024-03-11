В Петербурге арестовали вице-президента банка «Россия»

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца вице-президента «Банка Россия» Игоря Андреева — его подозревают в коммерческом подкупе представителей компании, которая строит элитный коттеджный поселок под Всеволожском, сообщили 47news. Позднее данную информацию «Ъ» подтвердили в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга.



Суд состоялся 7 марта. Защита настаивала на домашнем аресте в арендованной в Петербурге на улице Рубинштейна квартире. За господина Андреева также предложили залог в 5 млн руб. Суд отказал.



По информации издания, Игоря Андреева задержали сотрудники ФСБ вечером 5 марта в офисе его деловых партнеров в Красногвардейском районе Петербурга. В правоохранительные органы обратились представители банка «Россия».



По версии следствия, господин Андреев стал инициатором создания застройщика «СЗ Всеволожск» — инвестиционного проекта банка «Россия», на который был одобрен кредит. Проект компании — элитный коттеджный поселок с гольф-клубом под Всеволожском.



Следователи считают, что вице-президент банка «Россия», который владеет застройщиком через дочернюю компанию «АБР Девелопмент», использовал свои административные полномочия, чтобы убедить партнеров ежемесячно передавать ему 2 млн руб. за бесперебойное финансирование застройщика. За три года он мог получить 29 млн руб. от совладельцев компании «Управление проектами» Николая Нюганена и Евгения Рафаленка, которой принадлежит 10% «СЗ Всеволожск». Оставшимися 90% владеет «АБР Девелопмент». Игорь Андреев был гендиректором каждой из перечисленных компаний.







Читайте нас в Telegram и ВКонтакте.



