Психолог из Самары поверила мошенникам и потеряла 1,5 миллиона рублей

В Самаре на уловку мошенников попалась 45-летняя женщина, которая работает психологом в реабилитационном центре в областной столице. Ей на телефон позвонил незнакомец и заявил, что является сотрудником правоохранительных органов. Он запугал женщину, что ее счет пытаются взломать мошенники.