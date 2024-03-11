Психолог из Самары поверила мошенникам и потеряла 1,5 миллиона рублей

В Самаре на уловку мошенников попалась 45-летняя женщина, которая работает психологом в реабилитационном центре в областной столице. Ей на телефон позвонил незнакомец и заявил, что является сотрудником правоохранительных органов. Он запугал женщину, что ее счет пытаются взломать мошенники.
Незнакомец убедил самарчанку установить на телефон приложение, которое якобы поможет сохранить деньги. Ссылку на установку они прислал ей сам. А на самом деле, установив его, женщина предоставила мошенникам удаленный доступ к своему гаджету.
В результате жительница Самары потеряла почти 1,5 миллиона рублей. По этому факту возбудили уголовное дело.