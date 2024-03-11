В Краснодарском крае мужчина подорвался на мине

В Крымском районе следователи расследуют случай гибели мужчины. 9 марта 2024 года в правоохранительные органы поступило сообщение о находке его тела на участке гористой местности возле станицы Неберджаевской. Труп был обнаружен с телесными повреждениями, типичными для взрывной волны от взрывчатых веществ. По этому поводу следственным отделом по Крымскому району СК России по Краснодарскому краю проводится предварительное расследование.



По предварительной информации, 47-летний местный житель занимался поисками артефактов времен Великой Отечественной войны в лесном массиве. Предполагается, что в результате неправильного обращения с детонатором мины произошел взрыв. Сотрудниками ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю проведена работа по обезвреживанию взрывоопасных предметов.



Следователь СКР провел осмотр места происшествия и проводит необходимые проверочные мероприятия для выяснения всех обстоятельств произошедшего.