Приказ о новой волне мобилизации в Воронежской области назвали фейком

В соцсетях и мессенджерах получило распространение фото фейкового приказа министра обороны РФ Сергея Шойгу о начале новой волны мобилизации. Начало мероприятий якобы ожидается после президентских выборов — с 25 марта.
Посты с фото появляются в пабликах городов по всей стране, в том числе — в Воронежской области. Фейк разоблачает telegram-канал «Война с фейками. Воронежская область» в понедельник, 11 марта.
— Абсолютно аналогичный фейковый псевдокумент мы разоблачали еще осенью. Только тогда липовый приказ якобы подписали 4 сентября 2023 года (в новом — 6 марта 2024 года), а его номер был 463 (сейчас 124). Увеличилось и количество человек, которых якобы собираются мобилизовать, — 300 тыс. вместо 200 тыс. Видимо, так сделали, чтобы вброс выглядел эффектнее. Также фейкометы усовершенствовали подпись главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, однако все равно опростоволосились, — подчеркивает telegram-канал.
Администрация tg-канала обратила внимание, что подобные посты распространяются с аккаунтов, имеющих признаки ботов. При этом один из пользователей «Одноклассников» использовал личную страницу, на которой имеются публикации в поддержку Украины.
— Напоминаем, мобилизационные мероприятия в России завершились в октябре 2022 года и с тех пор не возобновлялись. В настоящий момент российская армия пополняется только за счет добровольцев, — подчеркивает «Война с фейками».
РИА «Воронеж» ранее сообщало, что другой фейк о якобы готовящейся в России второй волне мобилизации появился в telegram в феврале текущего года. Утверждалось, что под призыв попадут 400 тыс. человек.