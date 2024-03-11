Приказ о новой волне мобилизации в Воронежской области назвали фейком

— Абсолютно аналогичный фейковый псевдокумент мы разоблачали еще осенью. Только тогда липовый приказ якобы подписали 4 сентября 2023 года (в новом — 6 марта 2024 года), а его номер был 463 (сейчас 124). Увеличилось и количество человек, которых якобы собираются мобилизовать, — 300 тыс. вместо 200 тыс. Видимо, так сделали, чтобы вброс выглядел эффектнее. Также фейкометы усовершенствовали подпись главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, однако все равно опростоволосились, — подчеркивает telegram-канал.