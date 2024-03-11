Вода в канале Каракамыш в Ташкенте окрасилась в белый цвет — видео

Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором вода в канале Карамыш обрела новый окрас. .В Управлении экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Ташкента прокомментировали данный инцидент.
Выяснилось, что в канал Каракамыш был сброшен строительный материал (жидкая шпаклевка).
Экологи установили личность гражданина, совершившего данное правонарушение.
За самовольный сброс стройматериала в канал Каракамыш государственным инспектором в отношении правонарушителя составлен административный протокол по статье 91 КоАО и наложен штраф в размере 10 БРВ (3,4 млн сумов).
Отмечается, что из загрязненного канала были взяты пробы на анализ для экологической лаборатории.
«По итогам лабораторных исследований будет установлен ущерб, нанесенный природе, который затем будет взыскан», — говорится в сообщении экологов.