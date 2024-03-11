Названа причина экстренной посадки Ан-12 в Комсомольске-на-Амуре

«Комсомольской-на-Амуре транспортной прокуратурой контролировалась подготовка к аварийной посадке воздушного судна Ан-12 (эксплуатант АО “АСЦ “СибНИА-ТЕСТ”, г. Новосибирск), следовавшего по маршруту Нижневартовск — Хурба. После взлета рейса на взлетно-посадочной полосе был обнаружен посторонний предмет, предположительно — пневматика шасси… Неисправности шасси подтвердились. Аварийные службы находились в полной готовности принять борт”, — говорится в сообщении ведомства.