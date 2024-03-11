Названа причина экстренной посадки Ан-12 в Комсомольске-на-Амуре

ХАБАРОВСК, 11 мар — РИА Новости. Самолету Ан-12 пришлось выполнять аварийную посадку в аэропорту Хурба Комсомольска-на-Амуре из-за неисправности шасси, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
В понедельник летевший в Комсомольск-на-Амуре из Нижневартовска Ан-12 запросил аварийную посадку и благополучно приземлился в аэропорту Хурба. Начата доследственная проверка по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
«Комсомольской-на-Амуре транспортной прокуратурой контролировалась подготовка к аварийной посадке воздушного судна Ан-12 (эксплуатант АО “АСЦ “СибНИА-ТЕСТ”, г. Новосибирск), следовавшего по маршруту Нижневартовск — Хурба. После взлета рейса на взлетно-посадочной полосе был обнаружен посторонний предмет, предположительно — пневматика шасси… Неисправности шасси подтвердились. Аварийные службы находились в полной готовности принять борт”, — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что посадка благополучно прошла в аэропорту Хурба в 15.35 (8.35 мск).
Уточняется, что на борту судна находились восемь человек, экипаж перевозил груз.