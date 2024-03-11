В Ейске эвакуировали трех человек из горящего дома

В Ейске эвакуировали трех человек, в том числе ребенка, из горящего дома. Пожар случился утром 11 марта на улице Советов.
«В 09:59 по прибытии к месту первых подразделений установлено, что произошло возгорание жилого дома на площади 60 м². В 10:03 локализация пожара на площади 60 м². В 10:30 ликвидация открытого горения», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.
В 11:05 пожар полностью потушили. Всего в ликвидации задействовали восемь человек и две единицы техники.
Уточняется, что в результате пожара никто не пострадал.