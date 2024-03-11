В ДТП на трассе «Екатеринбург — Тюмень» пострадали семь человек

Как сообщили Накануне.RU в управлении ГИБДД по Свердловской области, авария случилась сегодня на 78 км трассы «Екатеринбург — Тюмень» Богдановичского района. Столкнулись легковой автомобиль «Тойота» и грузовик «Хонг Ян». По предварительным данным, водитель «Тойоты» при выезде с обочины не убедился в безопасности и допустил столкновение с грузовым автомобилем.