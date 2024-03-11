Дело Бишимбаева вызвало ажиотаж в суде Астаны (фото, видео)

И журналистам, и Бишимбаеву есть с чем сравнить, ведь последний его суд в 2018 году проходил в старом здании суда по улице Омарова. Тогда, чтобы на процесс смогли попасть все желающие СМИ, пришлось открыть самый большой зал. В новом здании зала такого размера нет, поэтому для журналов дополнительно открыли конференц-зал с видео трансляцией.