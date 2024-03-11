Дело Бишимбаева вызвало ажиотаж в суде Астаны (фото, видео)

Поскольку предварительное слушание проходит только в оффлайн-режиме, практически каждое казахстанское СМИ, представленное в Астане, направило по одному или несколько журналистов, фотографов и операторов, чтобы узнать все из «первых уст» — в целом, более 80 человек.
Чтобы попасть в суд, журналисты буквально занимали очередь на входе за 1−2 часа до назначенного времени. Само заседание начнется в 15:00. Слушание пройдет в относительно новом здании суда столицы по адресу Кенесары, 3 — его возвели в конце 2020 года.
И журналистам, и Бишимбаеву есть с чем сравнить, ведь последний его суд в 2018 году проходил в старом здании суда по улице Омарова. Тогда, чтобы на процесс смогли попасть все желающие СМИ, пришлось открыть самый большой зал. В новом здании зала такого размера нет, поэтому для журналов дополнительно открыли конференц-зал с видео трансляцией.
Дело Куандыка Бишимбаева
Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова — вторая супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Он же и стал подозреваемым в избиении и в последствии — в убийстве.
Также выяснилось, что погибшая приходилась племянницей бывшему акиму Павлодара Кайрату Нукенову.
12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора «Гастро-центра», в котором скончалась женщина. Его подозревают в укрывательстве преступления.
В конце декабря о деле высказался отец Куандыка Бишимбаева экс-депутат мажилиса Валихан Бишимбаев.
«За содеянное мой сын должен понести справедливое наказание соразмерно содеянному. Как отец я очень переживаю за сына, но не собираюсь его обелять. Ни в какие высокие кабинеты не ходил и не хожу», — заявлял он.
Между тем адвокаты потерпевшей стороны, ссылаясь на слова родных Салтанат, заявили, что о примирении сторон не может быть и речи.
Ранее брат погибшей заявил, что настаивает на том, чтобы суд над Куандыком Бишимбаевым проходил в открытом режиме, так как семья погибшей опасается влияния семьи Бишимбаевых на судебный процесс.
В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева.
В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям, убийство и истязание, а его брата — в укрытии преступления.
26 февраля после информации о передачи дела в суд в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.