В трех областях Узбекистана выявлены махинации с кредитами

По информации Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре, при проведении оперативных мероприятий в Сырдарьинской, Сурхандарьинской и Наманганской областях выявили случаи хищения кредитных средств.
В Сайхунабадском районе Сырдарьинской области ответственные лица ООО расхитили 1,6 миллиарда сумов, выделенных из кредитных средств областного коммерческого банка на строительство жилого дома и мастерской бытового обслуживания. Выделенные средства потратили не по назначению.
В Намангане руководитель ООО и другие лица в обмен на льготные кредитные средства в размере 935 миллионов сумов продали 7 единиц машин для производства мебели 4-х типов, ввезенных из-за границы, и растратили эти средства.
В Джаркурганском районе Сурхандарьинской области местный житель вместе с помощником хокима по поддельным документам оформили кредиты на 11 человек и одного индивидуального предпринимателя на сумму 698 миллионов сумов и растратили эти средства.
По данным делам возбуждены уголовные дела по статье 167 (Хищение путем присвоения или растраты) и статье 209 (Должностной подлог) Уголовного кодекса, проводится расследование.