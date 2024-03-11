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В Хорезмской области из-за дождей более 12 тысяч жителей остались без света

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В нескольких районах Хорезмской области из-за сильных дождей наблюдаются отключения электроэнергии, передает корреспондент Podrobno.uz.
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Источник: Podrobno.uz

Сильный дождь стал причиной отключения электроэнергии в Хорезмской области. В Минэнерго сообщают, что около 12,5 тысяч потребителей остались без света.

В ведомстве уточняют, что сегодня в 12:15 в результате проливных дождей в Хорезмской области произошло аварийное отключение линий электропередачи 6−10 кВ мощностью 78 МВт.

В результате частично отключены от электроснабжения потребители Хазараспского, Багатского, Ханкинского, Кошкупырского и Янгиаркского районов и некоторые производственные предприятия.

В настоящее время неисправность устраняется специальными бригадами, несмотря на неблагоприятные погодные условия. Сейчас в Хорезмской области идут проливные дожди и сильный ветер.

Напомним, сегодня в Алмазарском районе Ташкента частично отключили электричество на время проведения ремонтных работ.

ЖКХ