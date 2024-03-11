«Подумал, что сбил животное»: под Волгоградом полиция ввела план «Перехват» после смертельного ДТП с КАМАЗом

В ночь на 11 марта полиция Волгоградской области ввела план «Перехват» для задержания 38-летнего водителя КАМАЗа, под колесами которого погиб пешеход. Смертельная авария произошла в два часа на 752 километре трассы Р-22 «Каспий» в Михайловском районе. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, водитель грузовика наехал на мужчину и скрылся. Пешеход умер на месте.