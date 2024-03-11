В Башкирии 14-летние школьники нашли криминальную подработку

По данным пресс-службы МВД по РБ, в полицию обратилась 81-летняя пенсионерка. Она рассказала, что ей на телефон позвонила неизвестная женщина, которая представилась «сотрудником правоохранительных органов». Звонившая сообщила, что дочь пенсионерки попала в ДТП и сейчас находится в тяжелом состоянии. Через некоторое время также поступил звонок якобы от медработников, подтвердивших эту информацию. Аферисты под предлогом проведения дорогостоящей операции убедили бабушку собрать деньги. Она без колебаний отдала 170 тысяч рублей личных сбережений прибывшим к ней курьерам.
Позже, связавшись со своей родственницей, пенсионерка поняла, что попалась на уловки мошенников, и обратилась в полицию.
«Сотрудники уголовного розыска задержали предполагаемых злоумышленников. Курьерами оказались двое 14-летних школьников. Один из несовершеннолетних признался, что нашел подработку в интернете и о своей “удачной находке” рассказал своему однокласснику. Приятели за “успешное” выполнение задания получили не только небольшой процент, но и стали фигурантами уголовного дела», — подчеркнули в МВД по РБ.
По факту мошенничества в отношении двоих несовершеннолетних возбуждены уголовные дела.
Ранее «Башинформ» информировал о том, что телефонные мошенники начали применять новую схему.