В Башкирии 14-летние школьники нашли криминальную подработку

По данным пресс-службы МВД по РБ, в полицию обратилась 81-летняя пенсионерка. Она рассказала, что ей на телефон позвонила неизвестная женщина, которая представилась «сотрудником правоохранительных органов». Звонившая сообщила, что дочь пенсионерки попала в ДТП и сейчас находится в тяжелом состоянии. Через некоторое время также поступил звонок якобы от медработников, подтвердивших эту информацию. Аферисты под предлогом проведения дорогостоящей операции убедили бабушку собрать деньги. Она без колебаний отдала 170 тысяч рублей личных сбережений прибывшим к ней курьерам.