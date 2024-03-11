Продавщице суррогатного алкоголя в Екатеринбурге вынесли новый приговор

Она признана виновной по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (хранение и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, группой лиц по предварительному сговору, повлекшие по неосторожности смерть человека) сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.



Осенью 2021 года в Екатеринбурге произошло массовое отравление контрафактным алкоголем, содержавшим метанол. По данным правоохранительных органов, его распространением занималась преступная группа. Они занимались незаконным приобретением, хранением и сбытом алкоголя с лета 2020 года по осень 2021-го, реализовывая товар на Ботаническом рынке в Чкаловском районе уральской столицы.



В сентябре 2021 года в их оборот попала партия спиртного с содержанием метанола, опасного для жизни и здоровья людей. Вещество в продукции превышало норму в 0,05%. Употребление напитка вызвало отравление у 51 человека, 44 из них вскоре скончались в Чкаловском, Ленинском и Верх-Исетском районах города.



По данным ЕАН, сначала продавщицу суррогата в торговом павильоне на ул. Академика Бардина приговорили к условному наказанию, однако после вмешательства прокуратуры, 14 августа 2023 года она приговорена к полутора годам колонии общего режима. Прокуратура обжаловала и этот приговор в Свердловском облсуде. Протест был удовлетворен, а дело направлено на новое рассмотрение в суд. Сегодня, 11 марта, ее поговорили к трем годам колонии.



В ноябре Свердловский облсуд увеличил срок отбывания наказания в колонии виновным в смерти 44 человек от отравления суррогатным алкоголем. Шесть человек получили до десяти лет колонии.