Пермская парикмахерская, в которой издевались над пенсионеркой, закрылась

ПЕРМЬ, 11 мар — РИА Новости. Пермская парикмахерская «Pro Стрижка», в которой издевались над бабушкой, закрылась по старому адресу, сообщил корреспондент РИА Новости.
По его словам, сейчас на улице Плеханова, 55, нет салона красоты. На дверях висит объявление о переезде на новую площадку, но ее адрес не указан. В офисе поблизости агентству пояснили, что парикмахерская закрылась примерно в январе-феврале, а сейчас освободившееся помещение пустует.
Указанный в электронных справочниках телефон заведения теперь недоступен, также заблокированной оказалась страница салона в соцсети «ВКонтакте». Не берет трубку и работавшая в «Pro Стрижка» мастер, которая может быть причастна к инциденту с пенсионеркой.
На прошлой неделе в соцсетях опубликовали видео, на котором бабушка с очень короткой стрижкой подметает пол в парикмахерской, а на нее в это время грубо кричит женщина, заставляя «шевелиться быстрее». Утверждалось, что это — наказание пенсионерки, забывшей дома деньги за стрижку. СК выяснил, что инцидент произошел еще в прошлом году, и завел дело по статье «Побои».
По данным СМИ, над пенсионеркой издевались в салоне красоты «Pro Стрижка» на улице Плеханова в Дзержинском районе Перми. Местные жители в комментариях к видео указывали, что часто видят здесь эту пожилую женщину. По их словам, она постоянно сидит на улице, улыбается всем прохожим и может быть нездорова.