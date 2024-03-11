В пожаре в Башкирии погиб 66-летний мужчина

Как сообщают в МЧС по РБ, пожар произошел 11 марта в Бирске в одном из домов по ул. Интернациональной. Причиной стал загоревшийся диван. Пожарные потушили открытое горение на площади 4 кв.метра. Из зоны воздействия опасных факторов пожара по лестничным маршам спасены 3 человека, самостоятельно эвакуировались еще 30 человек.
В ходе тушения в квартире был найден мужчина 1958 года рождения, который не подавал признаков жизни. Предварительно, он уснул за курением, а пожарного извещателя, который бы разбудил его громким сигналом у него не было.
Расследование проводит дознаватель МЧС России.