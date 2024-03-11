Новосибирец ударил женщину с ребенком на улице

В Заельцовском районе Новосибирска мужчина ударил женщину с ребенком. Инцидент произошел на праздничных выходных на улице Линейной. Информацию об этом КП-Новосибирск подтвердили в полиции.
По информации АСТ-54, в тот вечер женщина с малышом стояла у подъезда и ждала такси. Мужчина подошел и несколько раз ударил местную жительницу. К счастью, ей удалось убежать.
— По факту произошедшего проводится проверка, — сообщили КП-Новосибирск в региональном ГУ МВД.
К слову, в нападавшем новосибирцы узнали местного жителя, прославившегося после пьяного дебоша в Толмачево в 2017 году.