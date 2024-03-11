Суд оставил за решеткой одного из убийц свердловского священника

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в январе 2007 года Роман Сухачев с подельником пришли в храм Петра и Павла в поселке Нейво-Шайтанский, чтобы похитить иконы. Дождавшись, когда прихожане уйдут после окончания службы, сообщники напали на настоятеля храма и убили его. Затем они похитили из храма иконы Тихвинской Божией Матери, Святителя Николая Чудотворца и другие. В дальнейшем обоих задержали.