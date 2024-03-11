Застолье с последствиями: В Кишинёве мужчина выпал с балкона

В Кишинёве мужчина выпал с балкона. Инцидент произошёл на выходных в секторе Буюканы.
По данным источников pulsmedia.md, 27-летний мужчина проживал в съёмной квартире с 37-летним приятелем. К ним в гости пришли двое друзей.
Мужчины выпивали, а в какой-то момент 27-летний квартирант вышел на балкон покурить. При невыясненных обстоятельствах гражданин упал с четвёртого этажа.
Пострадавшего без сознания доставили в больницу. Мужчина в тяжёлом состоянии, врачи борются за его жизнь.
Полиция разбирается во всех деталях происшествия.