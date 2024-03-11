Жители центра Волгограда остались без тепла и горячей воды

Авария на сетях котельной ТДиН в Центральном районе оставила без тепла и горячей воды его жителей.
По данным пресс-службы компании «Концессии теплоснабжения», в настоящее время на поврежденном участке теплосети несколько бригад устраняют технологическое нарушение. Всей необходимой техникой специалистов обеспечили.
После локализации места прорыва начнутся восстановительные работы. После их завершения подачу ресурса возобновят. Ранее стало известно, что волгоградцы переплатили за ЖКУ около 50 млн рублей в 2023 году.