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Омский дом, который трескался и тонул в канализации, спасли от половины проблем

Водоканал промыл 800 метров труб.
Источник: пресс-служба Водоканала

Сотрудники омского Водоканала достали из канализации на улице Пригородной 4 кубометра мусора. Для прочистки труб коммунальщикам пришлось привлекать гидродинамическую машину, сообщили в пресс-службе компании.

Всего было очищено 800 метров труб, кроме того, специалисты провели обслуживание канализационной насосной станции. Она, напомним, почти полгода провела в статусе бесхозной и регулярно ломалась, в результате чего одна из местных многоэтажек тонула в сточных водах. В результате злосчастную КНС взял на баланс Водоканал.

«С начала марта омский водоканал обслуживает канализационные сети и насосную станцию на улице Пригородной по договору аварийного прикрытия. Поэтому, в первую очередь, специалисты вышли на техническое обслуживание сетей и насосной станции. В целом состояние сетей и насосной станции удовлетворительное. Одной из причин остановки насосов становится мусор, сбрасываемый жителями домов в канализацию», — рассказал директор по производству Сергей Голиченко.

Отметим, что канализацией проблемы дома 23 к.2 по Пригородной не исчерпываются: в стенах здания появились пугающие жильцов трещины.

ЖКХ