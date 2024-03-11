Омский дом, который трескался и тонул в канализации, спасли от половины проблем

Сотрудники омского Водоканала достали из канализации на улице Пригородной 4 кубометра мусора. Для прочистки труб коммунальщикам пришлось привлекать гидродинамическую машину, сообщили в пресс-службе компании.
Всего было очищено 800 метров труб, кроме того, специалисты провели обслуживание канализационной насосной станции. Она, напомним, почти полгода провела в статусе бесхозной и регулярно ломалась, в результате чего одна из местных многоэтажек тонула в сточных водах. В результате злосчастную КНС взял на баланс Водоканал.
«С начала марта омский водоканал обслуживает канализационные сети и насосную станцию на улице Пригородной по договору аварийного прикрытия. Поэтому, в первую очередь, специалисты вышли на техническое обслуживание сетей и насосной станции. В целом состояние сетей и насосной станции удовлетворительное. Одной из причин остановки насосов становится мусор, сбрасываемый жителями домов в канализацию», — рассказал директор по производству Сергей Голиченко.
Отметим, что канализацией проблемы дома 23 к.2 по Пригородной не исчерпываются: в стенах здания появились пугающие жильцов трещины.