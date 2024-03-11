Омский дом, который трескался и тонул в канализации, спасли от половины проблем

Всего было очищено 800 метров труб, кроме того, специалисты провели обслуживание канализационной насосной станции. Она, напомним, почти полгода провела в статусе бесхозной и регулярно ломалась, в результате чего одна из местных многоэтажек тонула в сточных водах. В результате злосчастную КНС взял на баланс Водоканал.