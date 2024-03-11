В Новосибирске начали судить заведовавшего «общаком» криминального авторитета

— На территории Санкт-Петербурга задержан 33-летний мужчина по фамилии Гавриленко, который с января 2022 года по настоящее время активно выполнял на территории Новосибирска и области организационно-распорядительные функции среди лиц уголовно-преступной среды, организовывал и контролировал поступление денежных средств в «общую кассу» и их расходование, обладал распорядительными функциями, придерживался, распространял и сохранял преступные традиции, занимался разрешением криминальных споров, — сообщала тогда представитель пресс-службы ГУ МВД по НСО.