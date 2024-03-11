В Новосибирске начали судить заведовавшего «общаком» криминального авторитета

О задержании в Санкт-Петербурге в июле 2022 года криминального авторитета по фамилии Гавриленко сообщили в областном ГУ МВД, в сети появились кадры его задержания.
— На территории Санкт-Петербурга задержан 33-летний мужчина по фамилии Гавриленко, который с января 2022 года по настоящее время активно выполнял на территории Новосибирска и области организационно-распорядительные функции среди лиц уголовно-преступной среды, организовывал и контролировал поступление денежных средств в «общую кассу» и их расходование, обладал распорядительными функциями, придерживался, распространял и сохранял преступные традиции, занимался разрешением криминальных споров, — сообщала тогда представитель пресс-службы ГУ МВД по НСО.
Обвинения Гавриленко предъявили по ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии), санкция данной статьи предусматривает от 8 до 15 лет лишения свободы). Тогда же Центральный районный суд Новосибирска заключил его под стражу, где Гавриленко содержится уже около 1,5 лет.
29 февраля 2024 года дело с такой статьей обвинения появилось в картотеке Новосибирского облсуда.
— 11 марта 2024 года в Новосибирском областном суде завершилось закрытое предварительное слушание по уголовному делу в отношении мужчины, обвиняемого в совершении преступлений предусмотренных ст. 282.2 ч.1 и ст. 210.1 УК РФ. Судебное заседание, где начнется рассмотрение дела по существу, назначено на 19.03.2024. Весь процесс продет в закрытом режиме, — такая информация сегодня была опубликована на сайте суда.