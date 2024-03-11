В результате пострадал мужчина, оказавшись заблокированным под грудой строительного материала. Спасатели с использованием cистемы стабилизации и бензопилы произвели расчистку завала, деблокировали пострадавшего и эвакуировали его в безопасное место, — сообщили в МЧС РК.
Мужчина получил множественные травмы различной степени тяжести. На месте ему была оказана первая помощь, после чего пострадавшего передали медработникам для дальнейшей госпитализации.
Происшествие в симферопольской Каменке — обвал на стройке, есть пострадавший
«КРЫМ-СПАС» деблокировал мужчину из-под завала на стройке в селе Каменка, под Симферополем. Произошло обрушение стен второго этажа внутрь строящегося здания.
В результате пострадал мужчина, оказавшись заблокированным под грудой строительного материала. Спасатели с использованием cистемы стабилизации и бензопилы произвели расчистку завала, деблокировали пострадавшего и эвакуировали его в безопасное место, — сообщили в МЧС РК.