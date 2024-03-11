Происшествие в симферопольской Каменке — обвал на стройке, есть пострадавший

В результате пострадал мужчина, оказавшись заблокированным под грудой строительного материала. Спасатели с использованием cистемы стабилизации и бензопилы произвели расчистку завала, деблокировали пострадавшего и эвакуировали его в безопасное место, — сообщили в МЧС РК.



Мужчина получил множественные травмы различной степени тяжести. На месте ему была оказана первая помощь, после чего пострадавшего передали медработникам для дальнейшей госпитализации.