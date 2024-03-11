Снаряды времен ВОВ нашли в Барановичском районе

МИНСК, 11 мар — Sputnik. Артиллерийские снаряды времен Великой Отечественной войны были обнаружены в Барановичском районе, сообщили в понедельник в УВД Брестского облисполкома.
По данным правоохранителей, информация о найденных боеприпасах возле одной из деревень поступила в оперативно-дежурную службу Барановичского РОВД. На место оперативно отправились сотрудники милиции и саперно-пиротехническая группа.
«По оценке специалистов, найденными предметами являются семь 122-миллиметровых снарядов времен Великой Отечественной войны», — сказали в управлении.
Там также уточнили, что саперы обследовали близлежащие территории, чтобы выявить другие небезопасные предметы, однако ничего не обнаружили. Найденные снаряды были уничтожены.
В УВД напомнили, что в случае обнаружения боеприпасов, сохранившихся с военных времен, не следует к ним прикасаться. При этом нужно обязательно сообщить в милицию о своей находке.