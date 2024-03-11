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Минчанин потерял Br45 тыс. на «инвестициях в Газпром»

«Минчанин инвестировал в “Газпром”, но не в тот», — пишет официальный телеграм-канал столичной милиции.

Сообщается, что 57-летний мужчина «на одной из интернет-площадок нашел рекламу выгодных инвестиционных проектов “Газпрома”. Он внес на указанный в рекламе счет 500 рублей, а после того, как ему сообщили о значительном увеличении суммы, решил продолжить “инвестирование”.

Когда минчанин решил обналичить свой заработок, ему сообщили о необходимости заплатить налог, а также произвести дополнительные взносы за предоставляемые услуги. Мужчина согласился и в течение двух недель переводил деньги. Позже он понял, что стал жертвой обмана и обратился в милицию. В общей сложности минчанин лишился почти 45 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Газпром