Минчанин потерял Br45 тыс. на «инвестициях в Газпром»

Сообщается, что 57-летний мужчина «на одной из интернет-площадок нашел рекламу выгодных инвестиционных проектов “Газпрома”. Он внес на указанный в рекламе счет 500 рублей, а после того, как ему сообщили о значительном увеличении суммы, решил продолжить “инвестирование”.
Когда минчанин решил обналичить свой заработок, ему сообщили о необходимости заплатить налог, а также произвести дополнительные взносы за предоставляемые услуги. Мужчина согласился и в течение двух недель переводил деньги. Позже он понял, что стал жертвой обмана и обратился в милицию. В общей сложности минчанин лишился почти 45 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело.