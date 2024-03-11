Минчанин потерял Br45 тыс. на «инвестициях в Газпром»

Когда минчанин решил обналичить свой заработок, ему сообщили о необходимости заплатить налог, а также произвести дополнительные взносы за предоставляемые услуги. Мужчина согласился и в течение двух недель переводил деньги. Позже он понял, что стал жертвой обмана и обратился в милицию. В общей сложности минчанин лишился почти 45 тысяч рублей.