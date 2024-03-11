СМИ сообщили о значительном превосходстве России в производстве снарядов

«Россия, судя по всему, производит почти в три раза больше артиллерийских боеприпасов, чем США и Европа, что является ключевым преимуществом в преддверии очередного российского наступления на Украине», — говорится в сообщении телеканала. При этом CNN не объясняет, почему делает вывод о новом российском наступлении.
Как утверждает канал со ссылкой на данные разведки НАТО, Россия производит около 250 тысяч артиллерийских боеприпасов в месяц, или около 3 миллионов снарядов в год, в то время как, по сведениям источника телеканала из европейской разведки, США и Европа вместе взятые способны производить лишь около 1,2 миллиона боеприпасов в год для отправки Киеву.
По мнению неназванного высокопоставленного чиновника НАТО, исход конфликта на Украине зависит от того, как каждая из сторон оснащена. В сфере производства артснарядов, добавил он, Россия имеет значительное преимущество.
Ранее газета New York Times со ссылкой на американских и европейских чиновников сообщала, что Россия преодолела влияние санкций, введенных Западом, и теперь производит больше ракет, чем до начала СВО, а также больше боеприпасов, чем в США и Европе.