СМИ сообщили о значительном превосходстве России в производстве снарядов

Как утверждает канал со ссылкой на данные разведки НАТО, Россия производит около 250 тысяч артиллерийских боеприпасов в месяц, или около 3 миллионов снарядов в год, в то время как, по сведениям источника телеканала из европейской разведки, США и Европа вместе взятые способны производить лишь около 1,2 миллиона боеприпасов в год для отправки Киеву.