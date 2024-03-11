Шокирующие подробности озвучили в суде над Бишимбаевым

В ходе выступления прокурор озвучила шокирующие подробности, передает корреспондент Tengrinews.kz. По словам государственного обвинителя, брак между Куандыком Бишимбаевым и Салтанат Нукеновой не был официально зарегистрирован.
Обвинение считает, что Бишимбаев контролировал все телефонные звонки убитой, запрещал ей работать и сделал ее полностью финансово зависимой. Как заявила прокурор, также он ревновал и систематически применял к ней физическое насилие.
«Будучи одержимо ревнивым, Бишимбаев показывал Нукеновой порнографию и спрашивал, не она ли там снималась», — сказала прокурор.
По словам прокурора, в середине марта 2023 года Бишимбаев в Астане избил Нукенову. Салтанат Нукенова жаловалась брату. Он уговаривал ее разойтись с Бишимбаевым, однако она отказалась.
Летом 2023 года Бишимбаев предложил Нукеновой переехать в Алматы. Она согласилась в надежде на то, что насилие прекратится. Однако он продолжил подвергать ее физическому насилию, отметила гособвинитель.
«В августе 2023 года Нукенова, не выдержав систематических избиений и унижений со стороны Бишимбаева, уехала к родителям в Павлодар. Однако Бишимбаев попросил прощения и убедил Нукенову вернуться к нему. После этого Нукенова пыталась уйти от Бишимбаева, однако последний возвращал ее и обещал исправиться, то есть не избивать ее. В конце октября 2023 года, находясь в Астане, Бишимбаев вновь затеял ссору по причине надуманной ревности, в ходе которой он в очередной раз избил Нукенову, нанося ей телесные повреждения по голове и телу, причинив тем самым физическую боль», — заявила гособвинитель. Н.
апомним: 26 февраля стало известно, что дело в отношении экс-министра Куандыка Бишимбаева, подозреваемого в убийстве своей супруги Салтанат Нукеновой, поступило в суд Астаны. По данным судебного кабинета, по делу проходит еще один фигурант.
Ранее сообщалось о задержании директора «Гастро-центра», где произошло убийство Салтанат Нукеновой. О задержании экс-министра Куандыка Бишимбаева стало известно 9 ноября 2023 года. Он был арестован по подозрению в убийстве супруги Салтанат Нукеновой. Тогда сообщалось, что в одном из ресторанов Астаны между посетителями произошла ссора, в результате которой от полученных травм скончалась молодая женщина.
Изначально дело Бишимбаева расследовали по статье «Убийство», позже переквалифицировав на статью «Убийство, совершенное с особой жестокостью». 16 января стало известно, что подозреваемому вменили еще одну уголовную статью — «Истязание».
22 февраля брат погибшей опубликовал кадры с камеры ресторана в день смерти сестры, а также выложил в сеть фрагмент заключения судмедэксперта. Как заявил Айтбек Амангельды, пойти на этот шаг его вынудила ложь адвокатов Куандыка Бишимбаева, которые дали интервью. На следующий день, 23 февраля ситуацию прокомментировала адвокат потерпевшей стороны Жанна Уразбахова.