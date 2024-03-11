Шокирующие подробности озвучили в суде над Бишимбаевым

«В августе 2023 года Нукенова, не выдержав систематических избиений и унижений со стороны Бишимбаева, уехала к родителям в Павлодар. Однако Бишимбаев попросил прощения и убедил Нукенову вернуться к нему. После этого Нукенова пыталась уйти от Бишимбаева, однако последний возвращал ее и обещал исправиться, то есть не избивать ее. В конце октября 2023 года, находясь в Астане, Бишимбаев вновь затеял ссору по причине надуманной ревности, в ходе которой он в очередной раз избил Нукенову, нанося ей телесные повреждения по голове и телу, причинив тем самым физическую боль», — заявила гособвинитель. Н.