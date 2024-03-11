Появились подробности о смерти 12-летнего школьника под Воронежем

Министерство здравоохранения Воронежской области в понедельник, 11 марта, озвучило подробности смерти 12-летнего школьника в Семилуках. В субботу, 9 марта, в 17:16 по номеру 112 поступило сообщение о том, что ребенок потерял сознание. Уже в 17:24 бригада скорой помощи прибыла на место происшествия и начала реанимационные мероприятия. В 17:45 подростка доставили в отделение реанимации в состоянии клинической смерти. Несмотря на непрямой массаж сердца, ИВЛ, мониторинг ЭКГ и введение адреналина, в 18:25 медики были вынуждены констатировать биологическую смерть мальчика.