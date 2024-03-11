Появились подробности о смерти 12-летнего школьника под Воронежем

Министерство здравоохранения Воронежской области в понедельник, 11 марта, озвучило подробности смерти 12-летнего школьника в Семилуках. В субботу, 9 марта, в 17:16 по номеру 112 поступило сообщение о том, что ребенок потерял сознание. Уже в 17:24 бригада скорой помощи прибыла на место происшествия и начала реанимационные мероприятия. В 17:45 подростка доставили в отделение реанимации в состоянии клинической смерти. Несмотря на непрямой массаж сердца, ИВЛ, мониторинг ЭКГ и введение адреналина, в 18:25 медики были вынуждены констатировать биологическую смерть мальчика.
Как сообщало РИА «Воронеж», ребенок умер, сделав несколько вдохов из баллона сжиженного газа для заправки газовых устройств. Следователи устанавливают обстоятельства гибели подростка.
Ранее РИА «Воронеж» писало, что в селе Ямное Рамонского района погиб 9-летний мальчик. Ребенок играл на шведской стенке, когда канат спортивного комплекса обмотался вокруг его шеи.