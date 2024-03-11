С администрации Волжского хотят взыскать 5 млн за незаконную выдачу путевок

Дети чиновников администрации Волжского незаконно отдохнули на 5 миллионов рублей. Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области подал иск в Арбитражный суд региона с требованием вернуть потраченные из бюджета средства. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе суда, ранее между профильным ведомством и мэрией города-спутника было заключено соглашение об организации отдыха детей-сирот и детей-инвалидов в санаториях.