С администрации Волжского хотят взыскать 5 млн за незаконную выдачу путевок

Дети чиновников администрации Волжского незаконно отдохнули на 5 миллионов рублей. Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области подал иск в Арбитражный суд региона с требованием вернуть потраченные из бюджета средства. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе суда, ранее между профильным ведомством и мэрией города-спутника было заключено соглашение об организации отдыха детей-сирот и детей-инвалидов в санаториях.
Однако сотрудники администрации вместо того, чтобы отправить на летний отдых детей из указанных категорий решили организовать каникулы для своих детей. Им выдали путевки как «безнадзорным детям».
— Администрацией подтвержден факт неправомерной выдачи путевок по организации отдыха и оздоровления детей с сопровождением «Мать и дитя». Истцу о причиненном ущербе стало известно только после возбуждения уголовных дел, — уточнили в пресс-службе Арбитражного суда.
Комитет требует вернуть 5 063 915, 62 рублей в судебном порядке. Заседание состоится 9 апреля 2024 года.