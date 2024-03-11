Российские военные улучшили позиции на Авдеевском направлении

Подразделения группировки войск «Юг» заняли более выгодные рубежи и позиции на Донецком направлении, а также нанесли поражение отрядам 80-й десантно-штурмовой, 33-й и 54-й механизированных бригад ВСУ возле Красногоровки и Раздоловки в ДНР, а также Белогоровки в Луганской Народной Республике. Помимо этого, удалось отразить атаку солдат 79-й десантно-штурмовой бригады в районе Новомихайловки в ДНР и уничтожить три полевых склада боеприпасов.