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Российские военные улучшили позиции на Авдеевском направлении

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Российские подразделения улучшили положение по переднему краю на Авдеевском направлении, сообщили в Минобороны.

«На Авдеевском направлении подразделения группировки войск “Центр” активными действиями улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение живой силе и технике 53-й, 110-й механизированных бригад ВСУ, 103-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Калиново, Майорск и Розовка Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке.

Кроме того, удалось отразить 11 контратак штурмовых отрядов 24-й, 47-й механизированных и 3-й штурмовой бригад ВСУ возле Новобахмутовки, Бердычей, Орловки и Тоненького в ДНР, а также уничтожить два украинских склада боеприпасов.

Потери противника составили:

  • свыше 430 военнослужащих;
  • танк Abrams производства США;
  • две боевые бронированные машины;
  • 18 автомобилей.

Помимо этого, при контрбатарейной борьбе поражены:

  • боевая машина РСЗО «Град»;
  • самоходная артиллерийская установка M109 Paladin производства США;
  • гаубица Д-20 и пять гаубиц Д-30.

Купянское направление

Бойцы группировки войск «Запад» при поддержке авиации и артиллерии отразили четыре атаки штурмовых отрядов 32-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районе Синьковки в Харьковской области.

Потери противника составили:

  • до 30 военнослужащих;
  • две боевые машины пехоты;
  • два пикапа.

Также при контрбатарейной борьбе удалось поразить:

  • боевую машину РСЗО Vampire производства Чехии;
  • две самоходные артиллерийские установки Caesar производства Франции;
  • самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика»;
  • гаубицу Д-30;
  • орудие М101 производства США.

Донецкое направление

Подразделения группировки войск «Юг» заняли более выгодные рубежи и позиции на Донецком направлении, а также нанесли поражение отрядам 80-й десантно-штурмовой, 33-й и 54-й механизированных бригад ВСУ возле Красногоровки и Раздоловки в ДНР, а также Белогоровки в Луганской Народной Республике. Помимо этого, удалось отразить атаку солдат 79-й десантно-штурмовой бригады в районе Новомихайловки в ДНР и уничтожить три полевых склада боеприпасов.

Потери противника составили:

  • до 180 военнослужащих;
  • две боевые бронированные машины;
  • три пикапа;
  • три самоходные артиллерийские установки «Акация»;
  • две гаубицы Д-20.

Южнодонецкое направление

Бойцы группировки войск «Восток» поразили живую силу и технику 72-й механизированной бригады ВСУ и 102-й бригады территориальной обороны возле Водяного в ДНР и Червоного в Запорожской области.

Потери противника составили:

  • свыше 140 военнослужащих;
  • восемь пикапов;
  • буксируемое орудие М119 производства США.

Херсонское направление

Подразделения группировки войск «Днепр» заняли более выгодные рубежи и позиции на Херсонском направлении. Также удалось отразить атаку солдат 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ возле Работино в Запорожской области.

Потери противника составили:

  • до 30 военнослужащих;
  • один танк;
  • пять автомобилей;
  • гаубица Д-30.

Всего за сутки российские авиация, артиллерия, ракетные войска и беспилотники поразили живую силу и технику в 142 районах. В числе прочего уничтожены склад топлива и семь пунктов управления беспилотниками. Также удалось поразить два пункта временной дислокации иностранных наемников.

В свою очередь, средства ПВО перехватили десять снарядов РСЗО HIMARS и сбили 95 беспилотников в зоне спецоперации.